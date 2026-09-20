Bioscopen organiseren 2-voor-1-actie na onderzoek over filmbezoek

Gen-Z'ers gaan eerder naar de bioscoop om samen met vrienden of familie een avond uit te beleven (71 procent), en minder om enkel de nieuwste films te zien (64 procent). Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van brancheorganisatie NVPI. Daarom start maandag een landelijke actie waarbij bioscoopbezoekers bij deelnemende locaties het tweede kaartje gratis krijgen.

De ruim vijfhonderd ondervraagde Nederlanders van 14 tot en met 29 jaar zeggen volgens het onderzoek verder onder meer eerder met vrienden naar de film te gaan (61 procent) dan met familie of alleen. Ook werd onderzocht hoe en waar de ondervraagden films ontdekken en wanneer zij een bezoekje aan de bioscoop plannen.

De actie, die van maandag tot en met donderdag loopt, sluit aan bij het centrale thema 'Film beleef je samen' van de Bioscoop 10-Daagse die vrijdag al begon. Aan de actie doen 191 bioscopen en filmtheaters in het hele land mee.