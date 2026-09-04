Tony lommi kan nog steeds maar moeilijk beseffen dat zijn vriend en oud-collega Ozzy Osbourne er niet meer is. Dat vertelt de 78-jarige gitarist, die samen met Osbourne deel uitmaakte van de band Black Sabbath, in de podcast Loudwire Nights. "Het voelt alsof hij er nog steeds is", aldus lommi.

In de podcast vertelt de Britse muzikant ook over zijn laatste gesprek met Osbourne, op de avond voor zijn dood. De twee spraken over de afscheidsconcerten Back To The Beginning in Birmingham, waar de band voor het laatst optrad. "Hij was er heel blij mee dat we het voor elkaar hadden gekregen", zegt lommi over het gesprek met de zanger.

De optredens vonden plaats in de zomer van 2025, slechts enkele weken voor Osbourne op 76-jarige leeftijd overleed. lommi merkte tijdens de concerten al dat de gezondheid van zijn collega achteruitging. "Het was moeilijk, want Ozzy op een stoel zien zitten is niet hoe ik hem zie." Tijdens het laatste gesprek gaf Osbourne dan ook aan dat hij zich "echt moe en helemaal uitgeput" voelde.

Osbourne overleed op 22 juli 2025. De rocklegende stierf thuis aan de gevolgen van een hartstilstand, nadat hij al geruime tijd kampte met gezondheidsproblemen zoals de ziekte van Parkinson.