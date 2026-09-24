Blijvend Applaus Prijs dit jaar voor Theo Nijland

Theo Nijland is dit jaar de winnaar van de Blijvend Applaus Prijs. De 72-jarige componist, tekstdichter en theatermaker krijgt de oeuvreprijs op 1 november tijdens een feestelijke ceremonie in De Kleine Komedie in Amsterdam, heeft de stichting achter de prijs donderdag bekendgemaakt.

De jury stelt dat Nijland "een van de beste tekstdichters van Nederland" is. "Hij is een begenadigd verhalenverteller, zijn liedjes zijn meestal ironisch, maar verraden tegelijkertijd het gevoelige hart van de tekstdichter", zo staat in het juryrapport. "Zijn melodieën zijn anders dan anders, het stroomt en het swingt, zo zegt hij zelf. Theo Nijland is een veelzijdige kleinkunstenaar die de Blijvend Applaus Prijs zeer verdient."

De Blijvend Applaus Prijs wordt dit jaar voor de 25e keer uitgereikt en is voor het oeuvre van een podiumkunstenaar "die inmiddels een rijke en gevarieerde carrière achter zich heeft liggen". De prijs bestaat uit een bronzen sculptuur en een bedrag van 7500 euro.

Eerdere winnaars zijn onder anderen Willeke Alberti, Herman Finkers, Paul van Vliet en Jenny Arean. Vorig jaar werd Hans Croiset geëerd.