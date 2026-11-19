Een meesterwerk van Vincent van Gogh is in New York voor een recordbedrag van 190,4 miljoen dollar (ongeveer 173,5 miljoen euro) verkocht. Volgens veilinghuis Sotheby's ging hier een geschil aan vooraf tussen de verkoper en de erfgenamen van een eerdere Joodse eigenaar, die het werk tijdens het nazitijdperk had verkocht.

Bloeiende kastanjebomen, geschilderd in 1890 in het Franse Auvers-sur-Oise, vestigde een nieuw record voor de Nederlandse postimpressionist en werd daarmee het duurste werk dat dit veilingseizoen tot nu toe onder de hamer is gekomen.

Het vorige veilingrecord voor een schilderij van Van Gogh stond op 117,2 miljoen dollar voor het werk Boomgaard met cipressen uit 1888, dat in november 2022 bij Christie's in New York werd geveild.

De Duitse uitgever Samuel Fischer verwierf het schilderij in 1909 in Parijs. Zijn familie verkocht het vervolgens in 1936. In 1975 kwam het in handen van de familie Blaquier-Arrieta.

Fischers erfgenamen verzetten zich eerder tegen de veiling van woensdag, met het argument dat de familie het schilderij destijds alleen van de hand deed vanwege financiële verliezen die zij onder het naziregime had geleden. Pas een dag voor de veiling liet Sotheby's weten dat de families Blaquier-Arrieta en Fischer een akkoord hadden bereikt over de verkoop van Bloeiende kastanjebomen.