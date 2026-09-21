Bloomberg: Paramount schikt met staten over overname Warner Bros.

Entertainmentconcern Paramount Skydance heeft een schikking getroffen met Californië en de andere staten die de overname van concurrent Warner Bros. Discovery wilden tegenhouden via een rechtszaak. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een ingewijde.

De schikking wordt waarschijnlijk later op maandag officieel naar buiten gebracht. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. over te nemen. De deal heeft een waarde van 110 miljard dollar. Het kan een van de grootste fusies in Hollywood ooit worden.

Onderdeel van de schikking is de afspraak dat het mediaconcern minstens dertig bioscoopfilms per jaar uitbrengt. Paramount moet 30 miljoen dollar betalen voor elke film die het te weinig uitbrengt, zo meldde Bloomberg eerder al. Ook is er afgesproken dat CBS, onderdeel van Paramount, en CNN, onderdeel van Warner Bros., onafhankelijke redactieraden krijgen.

Extra kosten

Californië spande de rechtszaak aan met elf andere staten. Zij maakten zich zorgen om de te grote marktmacht van het bedrijf na de overname. Zo zouden twee van de grootste Hollywood-studio's onder dezelfde eigenaar vallen. Paramount en Warner Bros. beschikken ook over grote streamingsdiensten en zijn twee van de grootste eigenaren van kabeltelevisiezenders. De staten waren daarom onder meer bang dat de prijzen voor de consumenten zouden stijgen.

De rechtszaak zou plaatsvinden in april en dat zou Paramount met flink wat extra kosten opzadelen. Het entertainmentconcern heeft toegezegd vanaf 1 oktober 7 miljoen dollar per dag te betalen aan de aandeelhouders van Warner Bros. tot de deal is afgerond.

Met de schikking lijkt de weg vrij voor de overname. Eerder keurden toezichthouders van de regering-Trump de deal al goed.