BN'ers halen finish Nijmeegse Vierdaagse

Diverse bekende namen hebben vrijdag de Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen. Presentatrice Dionne Stax, Radio 538-dj Dylan Boet en radiopresentatrice Evelien de Bruijn haalden allemaal de finish.

Boet, die voor het eerst meedeed, noemt het in een filmpje op Instagram "een wonder" dat hij de eindstreep heeft gehaald. "Want ik heb wel honderd keer willen stoppen in de afgelopen vier dagen. Maar het is gelukt. Het is gelukt", zegt hij dankbaar. In de video is te zien hoe de radiomaker zijn eerste Vierdaagsekruisje in ontvangst neemt.

Vooraf had Boet gezegd dat hij het "op zijn sloffen" zou halen, maar dat viel dus tegen. "Ik wil het woord sloffen nooit meer horen", zegt hij. Toch sluit hij niet uit dat hij volgend jaar weer mee wil doen.

Stax mocht al haar veertiende kruisje ophalen. Het was voor de presentatrice desondanks een bijzondere editie. Voor het eerst liep ze zonder haar moeder Bets, die vorige maand overleed. "De eerste zonder jou, lieve mamsie. Ik mis je. Proost, op jou", schrijft Stax op Instagram.

In totaal bereikten na vier dagen 42.137 deelnemers de finish.