Bob Vylan klaagt de Britse omroep BBC aan wegens smaad. Dat heeft het punkrapduo gemeld op Instagram. De aanleiding voor de zaak is de berichtgeving van de BBC in de nasleep van het optreden van Bob Vylan op festival Glastonbury in 2025.

"We hebben besloten juridische stappen te ondernemen tegen de BBC. Direct na ons optreden op Glastonbury 2025 aarzelde de BBC niet om labels op ons te plakken die niet bij ons pasten, niet bij ons passen en nooit bij ons zullen passen", schrijft Bob Vylan onder meer.

De groep kwam vorig jaar in opspraak doordat de zanger tijdens het optreden onder meer "dood aan de IDF" had geroepen, verwijzend naar het Israëlische leger. Het optreden werd live door de BBC uitgezonden. Een woordvoerder van de omroep zei daags na de show dat de "antisemitische sentimenten" die door Bob Vylan werden uitgedrukt "compleet onacceptabel" waren. Ook de politie deed onderzoek naar het optreden, maar in december werd bekend dat het onderzoek werd gesloten wegens gebrek aan bewijs.

Bob Vylan kondigde eind vorig jaar al stappen aan tegen de Ierse publieke omroep RTÉ.