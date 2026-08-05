De populariteit van de film The Odyssey blijft zichtbaar in Nederlandse boekenwinkels. De Nederlandse vertaling van Odyssee, een hervertelling van Stephen Fry van de Griekse mythe, is de snelste stijger in de Bestseller 60, de lijst met bestverkochte boeken van boekenkoepel CPNB. Het boek is in een week negentien plekken gestegen op de lijst en staat nu op plaats tien. Een week eerder verscheen het boek voor het eerst in anderhalf jaar weer in de Nederlandse bestsellerlijst.

De lijst is verder vooral gevuld met spannende boeken. Volgens CPNB is dat een duidelijke zomertrend. De nummer 1 in de Bestseller 60 is nieuwkomer Geheimen van Rosewell Castle van de Duitse schrijfster Corina Bomann. Het is het 22e boek waarmee Bomann in de bestsellerlijst staat en haar zesde titel op de eerste plaats.

Theo in Golden van Allen Levi en De Kreeftenvrouwen van Beatrix Gerstberger staan respectievelijk op plek 2 en 3. De top vijf van de Bestseller 60 wordt afgemaakt door De onderstroom van Suzanne Vermeer en Grand Café du Malheur van Ilja Gort.

Naast nieuwkomer Geheimen van Rosewell Castle zijn er nog twee nieuwe namen in de Bestseller 60. Het boek De ex van Freida McFadden komt binnen op plaats 12 en plek 24 wordt vervuld door het nieuwe boek van Valeria Luiselli: Begin midden einde.