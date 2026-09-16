Bökkers en Gorter weer genomineerd voor Televizier-Ring Acteur

Hendrik Jan Bökkers en Malou Gorter zijn voor het tweede jaar op rij genomineerd voor de Televizier-Ring Acteur. Ze nemen het op tegen Annet Malherbe, heeft de organisatie achter de prijzen woensdag bekendgemaakt. Vorig jaar ging de prijs voor populairste acteur naar Wesley van Klink.

In de categorie Talent zijn dit jaar Bram Krikke, Daan Alferink en Frank van Leeuwen genomineerd. Opvallend genoeg maakte Krikke in 2020 ook al eens kans op dezelfde prijs. Toen gingen de meeste stemmen naar Martien Meiland.

Eerder woensdag werd al bekend dat de KRO-NCRV-jeugddocumentaireserie Carnavalskampioenen, de VPRO-docusoap Snapflat en de Vlog van PaardenpraatTV kans maken op de Televizier-Ring Jeugd. Dinsdag werden de genomineerden in de categorie populairste presentator bekend: Tim Hofman, Jan Versteegh en Thomas van Groningen.

De overige nominaties, waaronder die voor de felbegeerde Gouden Televizier-Ring zelf, worden donderdag onthuld. De prijzen worden op 8 oktober uitgereikt tijdens een gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De show wordt gepresenteerd door Jan Smit en Peter Pannekoek.