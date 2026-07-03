Het Bollywood FilmFestival is dit jaar uitgebreid naar het buitenland. Naast tientallen bioscopen in Nederland vertonen de komende dagen ook theaters in België, Suriname en Curaçao een groot aantal klassieke Bollywoodfilms, maakte de organisatie vrijdag bekend. Het festival vindt voor de derde keer plaats.

Het Bollywood FilmFestival staat dit jaar in het teken van een eerbetoon aan de iconische Indiase acteur Amitabh Bachchan. In Nederland doen onder meer bioscopen van Kinepolis in Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Arnhem en Kerkrade mee aan het festival, net als filmtheaters in onder andere Den Haag en Leeuwarden.

Bachchan geldt al meer dan vijf decennia als een van de meest invloedrijke acteurs uit de wereldcinema. Met klassiekers als Sholay, Satte pe Satta, Yaarana en Amar Akbar Anthony groeide hij uit tot een wereldwijd icoon van de Bollywoodfilms. De 83-jarige acteur ontving vele onderscheidingen, waaronder meerdere National Film Awards en de hoogste civiele onderscheidingen van India, zoals de Padma Shri, Padma Bhushan en Padma Vibhushan.

Naast filmvertoningen worden tijdens het festival ook speciale activiteiten georganiseerd rond de geschiedenis en invloed van de Indiase cinema.