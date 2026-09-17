Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond in race voor Televizier-Ring

De SBS6-realityreeks De Bondgenoten, het wegbezuinigde Kassa van BNNVARA en de AVROTROS-serie Woeste Grond maken dit jaar uit wie de Gouden Televizier-Ring wint, heeft de organisatie achter de awardshow donderdag bekendgemaakt. De felbegeerde tv-prijs wordt volgende maand uitgereikt in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.

Zowel De Bondgenoten als Kassa is voor het eerst genomineerd. Woeste Grond maakte vorig jaar ook kans, maar zag de publieksprijs toen naar Vandaag Inside gaan.

Ook de genomineerden in de categorie Impact, voor programma's die de meeste invloed hadden in de Nederlandse samenleving, zijn bekend. De YouTube-serie #BOOS van Tim Hofman maakt kans met een uitzending over misstanden bij een jeugdzorginstelling, oud-Ring-winnaar Even tot hier is genomineerd dankzij een succesvolle inzamelingsactie voor Oekraïne en de derde genomineerde is het laatste seizoen van Het Verhaal van Nederland over de Tweede Wereldoorlog.

#BOOS won de impactprijs in 2022 al eens met de veelbesproken uitzending over The Voice en was vorig jaar ook genomineerd.

De kanshebbers voor populairste onlinevideoserie zijn Bij Andy in de Auto van Andy van der Meijde, Opdracht van StukTV en Tobi's Eetclub van Tobias Camman. Eerder deze week werden al genomineerden in de categorieën populairste presentator en acteur bekend.