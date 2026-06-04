BOOS organiseert op 30 september een speciale avond voor kijkers, volgers en luisteraars in AFAS Live in Amsterdam ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het BNNVARA-programma.

Tijdens de jubileumavond blikt presentator Tim Hofman met fragmenten, verhalen en gesprekken met makers terug op tien jaar BOOS. Ook zal er muziek zijn en "verrassingen uit het BOOS-archief."

In het online programma helpt Hofman kijkers die zijn vastgelopen met instanties, oplichters of werkgevers die hun geld niet terugbetalen. Ook behandelt het programma maatschappelijke thema's als straatintimidatie en kindvloggers. De uitzending over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland maakte veel los en werd bijna twaalf miljoen keer bekeken. Ook won BOOS in de afgelopen tien jaar onder meer een Televizier-Ring en een Tegel.