Boudewijn de Groot werkt aan nieuwe muziek. De 82-jarige zanger hoopt volgend jaar een nieuw album uit te brengen, vertelde hij zaterdag tijdens het Haarlem Vinyl Festival. "Zes nummers staan in de steigers. Er moeten er nog een paar bijkomen", aldus De Groot in De Telegraaf.

De Groot zei tijdens een interview met popjournalist Menno Pot dat hij zich ondanks zijn leeftijd goed voelt, aldus de krant. "Wat zal ik zeggen, ik ben wat ouder, maar voel me prima en ik ben aan het schrijven."

De bijeenkomst op het festival stond in het teken van Voor de overlevenden, het album dat De Groot zestig jaar geleden samen met tekstschrijver Lennart Nijgh maakte. Op de plaat staan onder meer Testament, Het Land van Maas en Waal en Verdronken vlinder.

Over zijn samenwerking met de in 2002 overleden Nijgh zei De Groot dat de twee "niet zonder elkaar" konden. "Hij was een fenomeen: ontzettend thuis in oude literatuur en hij schreef teksten op een hele geraffineerde manier."