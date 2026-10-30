Bouke eert Elvis Presley met eenmalig concert in Memphis

Bouke brengt volgend jaar een ode aan Elvis Presley met een eenmalig concert in het Orpheum Theatre in de Amerikaanse stad Memphis. Het optreden vindt plaats op 13 augustus tijdens Elvis Week, de week waarin het vijftig jaar geleden is dat de Amerikaanse rockster overleed. Bouke staat op het podium met Estelle Brown, die jarenlang als achtergrondzangeres met Elvis optrad.

De zanger wordt tijdens Bouke Rocks Memphis, A Tribute to the King ook vergezeld door de ElvisMatters Band. Bouke, die voluit Bouke Scholten heet, genereert al jaren bekendheid door de manier waarop hij de muziek van Elvis brengt.

Het is nog niet bekendgemaakt wanneer de ticketverkoop van start gaat, laat de organisatie in een persbericht weten.

Elvis scoorde sinds de jaren vijftig grote hits met nummers als Can't Help Falling in Love, Suspicious Minds en Jailhouse Rock. Hij overleed op 16 augustus 1977 aan een hartstilstand.