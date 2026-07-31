Boy George ziet af van rol in musical Jesus Christ Superstar

Boy George trekt zich terug uit de Londense productie van Jesus Christ Superstar. Zijn manager Paul Kemsley maakte dat donderdagavond bekend op sociale media. De Engelse zanger, ook bekend als frontman van Culture Club, zou vanaf augustus de rol van koning Herodes vertolken. Hij kreeg afgelopen week online kritiek op zijn met AI gemaakte, pro-Israëlische nummer We Will Dance Again.

Volgens Kemsley is het besluit om niet mee te doen met de musical genomen "uit uiterste respect" voor de producenten, de cast en het creatieve team. De manager noemde geen directe reden voor het vertrek, maar stelde dat de zanger altijd openlijk voor zijn overtuigingen uitkomt en dat hij het verstandig vond "een stap terug te doen", zodat de aandacht bij de voorstelling kan blijven.

"We begrijpen ook dat veel mensen een kaartje hebben gekocht in de hoop George te zien optreden. Aan deze fans bieden we onze oprechte excuses aan voor de teleurstelling die dit besluit teweeg kan brengen", aldus Kemsley.