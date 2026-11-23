Brad Pitt moet maandag de première van zijn nieuwe film The Further Mis-Adventures of Cliff Booth in Londen aan zich voorbij laten gaan. De Amerikaanse acteur is ziek en kan er daardoor niet bij zijn, meldt The Independent.

Het was de bedoeling dat de 62-jarige Pitt samen met regisseur David Fincher en actrice Elizabeth Debicki op de rode loper van de BFI IMAX-bioscoop in de Britse hoofdstad zou verschijnen. Volgens de organisatie is de acteur "niet meer in de gelegenheid om bij de première te zijn, omdat hij griep heeft en is geadviseerd om niet te reizen".

The Further Mis-Adventures of Cliff Booth is het vervolg op de film Once Upon a Time... in Hollywood uit 2019. In deze film van regisseur Quentin Tarantino speelt Pitt de rol van stuntman Cliff Booth. De acteur won hiervoor in 2020 een Oscar voor Beste Bijrol.