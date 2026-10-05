Queen-gitarist Brian May wil niet meer op tournee. De 79-jarige muzikant zegt in een interview met The Times dat hij ongeveer anderhalf jaar geleden besloot te stoppen met lange tournees. "Ik denk dat vijftig jaar misschien genoeg is."

May vertelt dat het overlijden van een goede familievriend tijdens een tournee door de Verenigde Staten hem aan het denken zette. Hij wilde enkele dagen naar huis, maar kreeg van zijn tourmanager te horen dat dat niet mogelijk was. "Ik hou van optreden, ik hou van reizen, maar de keerzijde is dat je je vrijheid opgeeft."

De gitarist wil meer tijd kunnen doorbrengen met zijn vrouw en kleinkinderen en zich bezighouden met astrofysica. May sluit losse optredens of andere projecten rond Queen niet uit.

Zo denkt hij na over een meeslepende Queen-ervaring, geïnspireerd door de Sphere in Las Vegas. "We willen iets behoorlijk revolutionairs doen", zegt May. Een dergelijk project is volgens hem echter lastig te realiseren zonder kunstmatige intelligentie, waarover hij naar eigen zeggen grote twijfels heeft.

Queen trad de afgelopen jaren op met zanger Adam Lambert. Hun laatste wereldtournee eindigde in februari 2024 in Tokio.