De Britse actrice Hannah Dodd speelt in de aankomende Netflix-film The More The Merrier. De productie van de romantische film, met acteur en zanger Nick Jonas in de hoofdrol, is volgens Deadline onlangs begonnen.

De film gaat over een eeuwige vrijgezel (Jonas) die plotseling moet zorgen voor de baby van een overleden familielid. Net als hij aan het vaderschap begint te wennen, komt de peettante (Dodd) van het kind langs om de voogdij op te eisen.

Dodd is bekend van haar rol in de serie Bridgerton. Het aankomende vijfde seizoen van Bridgerton draait om haar personage Francesca.