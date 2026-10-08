Britney Spears heeft samen met haar twee zoons een bezoek gebracht aan Dollywood. De 44-jarige zangeres deelt op Instagram een foto waarop ze te zien is tussen haar zoons Sean (21) en Jayden (20). "Wauw, wauw!!! Ik wist niet dat deze plek bestond, zo ontzettend gaaf en spannend", schrijft ze bij de foto.

"Familie-uitjes!!!", gaat Spears verder. In hoofdletters schrijft ze: "Dollywood is echt schattig!!" Ook deelt Spears meerdere filmpjes van het uitstapje met haar zoons, waarin te zien is hoe ze de attracties trotseren. Dollywood werd in 1986 opgericht door Dolly Parton, die op 25 augustus op 80-jarige leeftijd overleed. Het pretpark werd vlak na haar overlijden een plek waar fans de zangeres herdachten en ligt in Pigeon Forge in de Amerikaanse staat Tennessee, in de buurt waar Parton opgroeide.

Spears kreeg haar kinderen met ex-partner Kevin Federline, met wie ze van 2004 tot 2007 getrouwd was. De broers hadden jarenlang een moeizame band met hun moeder, maar inmiddels lijkt die relatie verbeterd te zijn. Spears deelt niet vaak foto's met haar zoons.