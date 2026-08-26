Brits leger eert Dolly Parton met 9 to 5 bij Buckingham Palace

Ter ere van de overleden Dolly Parton heeft het Britse leger een uitvoering van 9 to 5 ten gehore gebracht bij Buckingham Palace. Op een video van het Britse koningshuis op Instagram is te zien dat een orkest van bewakers van het paleis, gekleed in de bekende rode tunieken en berenmutsen, een van de bekendste nummers van de countryster speelt.

"We herinneren ons de overleden, geweldige Dolly, die vreugde, troost en inspiratie bracht aan zo velen - onder wie de miljoenen kinderen die gratis boeken kregen via haar Imagination Library", schrijven het Britse leger en koningshuis bij de video. "We zullen altijd van je blijven houden", refereren ze naar een ander nummer van Parton, I Will Always Love You.

De Amerikaanse zangeres overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker. Naast haar bekendheid als koningin van de countrymuziek stond Parton ook bekend als filantroop. De Imagination Library waar het koningshuis naar verwijst, is een boekenproject van de zangeres dat elke maand een gratis boek opstuurt naar kinderen vanaf hun geboorte tot hun vijfde verjaardag. Het project is ook in het Verenigd Koninkrijk actief.