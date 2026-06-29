Britse comedyactrice Penelope Keith (86) overleden

De Britse actrice Penelope Keith is overleden. Dat heeft haar familie laten weten in een verklaring, meldt de BBC. Keith was bekend van rollen in series als The Good Life en To the Manor Born, die respectievelijk in Nederland door de VARA werden uitgezonden als Terug naar de natuur en Edelvrouw, Bedelvrouw.

Keith overleed op 86-jarige leeftijd thuis in Surrey aan de gevolgen van kanker.

De actrice was werkzaam in film, radio en theater, maar was het bekendst van haar televisierollen. Voor haar rol als Margo Leadbetter in Terug naar de natuur ontving ze in 1977 de BAFTA TV Award. Een jaar later won ze opnieuw een BAFTA TV Award voor haar rol in de miniserie The Norman Conquests.

In Edelvrouw, Bedelvrouw speelde ze tussen 1979-1981 de hoofdrol als Audrey fforbes-Hamilton. De serie geldt met gemiddeld zo'n 20 miljoen kijkers nog steeds als een van de best bekeken comedyseries van het Verenigd Koninkrijk. Later speelde Keith mee in series als Executive Stress, No Job for a Lady en Next of Kin.

In 2014 werd Keith benoemd tot Dame Commander in de Orde van het Britse Rijk (DBE) voor haar verdiensten voor de kunst en goede doelen.