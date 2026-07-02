Het Britse Openbaar Ministerie heeft de gevallen Britse popster Gary Glitter aangeklaagd voor verschillende zedendelicten. Paul Gadd, zoals Glitter echt heet, wordt beschuldigd van onwettige geslachtsgemeenschap met een meisje jonger dan 13 jaar en drie gevallen van ontucht met een meisje jonger dan 14 jaar, meldt persbureau Reuters.

De aanklachten hebben betrekking op vermeende zedenfeiten tegen een kind die teruggaan tot 1978, meldt het Crown Prosecution Service in een verklaring. Plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Bethan David laat weten dat de nieuwe aanklachten volgen op beschuldigingen van een vrouw over een periode van vermeend misbruik tussen 1978 en 1981.

De 82-jarige Gadd werd in de jaren zeventig beroemd als glamrockster, voordat hij later herhaaldelijk werd veroordeeld voor zedendelicten met minderjarigen. Hij werd in 2015 veroordeeld tot zestien jaar cel voor het misbruiken van drie minderjarige meisjes. De zanger kwam in februari 2023 vervroegd vrij om goed gedrag, maar werd enkele weken later weer vastgezet, omdat hij de voorwaarden van zijn vervroegde vrijlating had geschonden.