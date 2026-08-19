Britse filmmaker John Irvin (86) overleden

De Britse regisseur John Irvin, bekend van onder meer de BBC-televisieserie Tinker Tailor Soldier Spy, is overleden op 86-jarige leeftijd. Hij overleed 11 augustus in het bijzijn van zijn familie. Dat bevestigt zijn producent Claire Evans tegenover The Guardian.

Irvin maakte bekende actiefilms, oorlogsfilms en misdaadthrillers, zoals The Dogs of War (1980), de Arnold Schwarzenegger-film Raw Deal (1986) en de historische oorlogsfilm Hamburger Hill (1987). Met de serie Tinker Tailor Soldier Spy (1979), een bewerking van het boek van John le Carré, won hij meerdere prijzen, zoals twee BAFTA's in de categorie beste acteur en beste cameraman. De serie werd genomineerd voor een Emmy in de categorie beste miniserie.

Irvins laatste film was Mandela's Gun uit 2016, een biopic over Nelson Mandela die zich richt op zijn tijd als guerrillastrijder voor het Afrikaans Nationaal Congres (ANC). Tot zijn overlijden werkte de Britse regisseur aan een nieuwe, definitieve eindmontage van Mandela's Gun.

Irvin laat drie kinderen (Emilie, Luke en Amy) en twee kleinkinderen achter.