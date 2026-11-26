Een Britse regeringsfunctionaris is een onderzoek gestart naar antisemitisme op de werkvloer van de BBC. John Mann, die zich bezighoudt met de bestrijding van antisemitisme, vertelde bij BBC Radio 4 dat Joodse klokkenluiders hem hebben laten weten dat ze de BBC als een "vijandige omgeving" beschouwen.

De regeringsfunctionaris is het onderzoek gestart om te achterhalen hoe wijdverbreid het gevoel van ongemak onder Joodse medewerkers binnen de omroep is. Hij nodigde "iedereen die Joods is en bij de BBC heeft gewerkt, zowel in het verleden als in het heden, en iets te zeggen heeft" uit om zich te melden en met hem te praten. Mann wil zijn onderzoek voor Pasen afronden en bij de regering en de BBC neerleggen.

De BBC verklaarde dat ze "alle beschuldigingen van discriminatie uiterst serieus neemt, daar is geen plaats voor bij de BBC". Ook zouden ze al een verplichte training over antisemitisme hebben ingevoerd voor al het personeel.

Drie weken geleden meldde The Guardian al dat de BBC met haar Joodse medewerkers in gesprek ging, nadat een voormalige producer zich had uitgesproken over antisemitisme op de werkvloer.