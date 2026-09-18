Britse politiek buigt zich over slechte Songfestivalprestaties

Britse parlementariërs gaan onderzoeken waarom het Verenigd Koninkrijk de afgelopen jaren zo slecht presteert op het Eurovisie Songfestival. Een parlementaire commissie wil onder meer weten hoe de BBC de Britse inzending kiest en of de tegenvallende resultaten te wijten zijn aan de keuze van liedjes, de optredens of andere oorzaken. Dit meldt de BBC vrijdag.

Aanleiding zijn de vele lage klasseringen van het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar eindigde Look Mum No Computer als laatste met één punt. In 2023 werd Mae Muller voorlaatste en in 2021 eindigde James Newman met nul punten eveneens onderaan.

Commissievoorzitter Caroline Dinenage spreekt over de "teleurstellende staat van dienst" van het land. Ze vindt die opvallend omdat het Verenigd Koninkrijk volgens haar beschikt over musici en liedjesschrijvers van wereldklasse. De commissie wil de komende maanden onder anderen vertegenwoordigers van de BBC en deskundigen uit de muziekindustrie horen.

Een uitzondering op de slechte resultaten van de afgelopen jaren was Sam Ryder, die in 2022 met Space Man tweede werd. Het Verenigd Koninkrijk won het Songfestival voor het laatst in 1997, met Katrina and the Waves en Love Shine A Light.