Brody Jenner en Tia Blanco verwelkomen tweede kind

Brody Jenner en zijn vrouw Tia Blanco hebben een tweede kindje gekregen. Het koppel deelde op Instagram dat hun tweede dochter, genaamd Dolly Jane Jenner, op 21 september is geboren.

De realityster, een zoon van Caitlyn Jenner, liet weten dat het goed gaat met zijn vrouw en kind. "Tia, ik ben zo trots op je," schreef hij. "Zien hoe je opnieuw moeder werd, herinnerde me eraan hoe geweldig je bent. Ons gezin betekent alles voor me, en het gevoel om het te zien groeien van drie naar vier zal ik nooit vergeten."

Jenner en Blanco maakten in maart bekend hun tweede kind te verwachten. Het stel kreeg eerder al dochter Honey.

De 43-jarige Jenner is een halfbroer van Kendall en Kylie Jenner. In het verleden was hij onder meer te zien in The Hills en Keeping Up with the Kardashians.