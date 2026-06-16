Broer van Russell Simmons en Rev Run overleden

Danny Simmons, de oudere broer van Russell Simmons en Run-DMC-rapper Rev Run, is overleden. Dat heeft de familie bekendgemaakt. Simmons werd 72 jaar.

Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In een verklaring noemt de familie Simmons een "baken van liefde en creativiteit". Hij was kunstenaar, dichter en zette zich in voor creatieve talenten en maatschappelijke projecten.

Russell Simmons stond op Instagram stil bij het overlijden van zijn broer. De medeoprichter van Def Jam noemde Danny "de echte kunstenaar van de familie". "Zijn poëzie, kunst en ideeën hebben gevormd hoe wij denken", schreef hij.

Ook Rev Run, geboren als Joseph Simmons, deelde het nieuws op sociale media. Kimora Lee Simmons, de ex-vrouw van Russell Simmons, bracht eveneens een eerbetoon aan Danny en prees zijn warmte, vrijgevigheid en betrokkenheid bij haar kinderen.