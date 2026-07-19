Broers Andrew en Tristan Tate opgepakt in Miami

De broers Andrew (39) en Tristan Tate (38) zijn in Miami gearresteerd door de Amerikaanse opsporingsdienst, zo meldt het Britse Openbaar Ministerie in een verklaring. Het OM heeft besloten de twee broers te vervolgen voor nieuwe strafbare feiten met betrekking tot vier extra slachtoffers.

Na hun arrestatie in de VS zal een verzoek om uitlevering plaatsvinden "in verband met de oorspronkelijk 21 aanklachten en de aanvullende aanklachten die we hebben besloten te vervolgen", aldus het OM.

Het OM laat weten Andrew onder meer te vervolgen voor zeven aanklachten wegens verkrachting, drie aanklachten wegens het regelen of faciliteren van mensenhandel voor seksuele uitbuiting, drie aanklachten wegens mishandeling met lichamelijk letsel tot gevolg, en 19 aanvullende aanklachten voor delicten rondom kinderporno en extreme pornografie.

Tristan wordt door het OM vervolgd voor één aanklacht wegens aanranding, twee aanklachten wegens verkrachting en drie aanklachten wegens het regelen of faciliteren van mensenhandel voor seksuele uitbuiting. De feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen juli 2010 en augustus 2017.

De broers, die bekendstaan om hun extreem masculiene standpunten en miljoenen volgers op sociale media hebben, werden al gezocht in het Verenigd Koninkrijk. Daar wachten hen aanklachten voor verkrachting en mensenhandel.

De broers hebben zowel de Amerikaanse als de Britse nationaliteit en verhuisden in 2016 naar Roemenië. Daar werden ze in 2022 al eens opgepakt op verdenking van het opzetten van netwerken om vrouwen uit te buiten voor seksuele doeleinden. Zij ontkenden die aantijgingen en de zaak liep destijds op niets uit vanwege juridische en procedurele onregelmatigheden.