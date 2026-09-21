Brooklyn Beckham en Paris Hilton herdenken Presley Gerber

Brooklyn Beckham, de zoon van David en Victoria Beckham, en realityster Paris Hilton hebben gereageerd op het overlijden van Presley Gerber, de zoon van fotomodel Cindy Crawford en Rande Gerber. Beiden delen op Instagram persoonlijke herinneringen aan de 27-jarige Gerber.

"Ik ben er kapot van", schrijft Beckham bij een foto waarop hij samen met Gerber te zien is. "Presley, je was de liefste en we gaan je ontzettend missen. We houden van je."

Ook Hilton zegt "er kapot van" te zijn. "Ik kan nog steeds niet geloven dat dit echt is", schrijft ze bij een foto van hen samen. Ze noemt Gerber "zo lief, gevoelig, aardig en oprecht" en zegt de herinneringen aan hun tijd samen te zullen koesteren.

Ook realityster Brody Jenner staat stil bij het overlijden. Hij reageert onder de laatste Instagram-post van Gerber met een gebroken hart en schreef: "Hou van je, broer."

Gerber overleed zondag op 27-jarige leeftijd. Hij was naast de zoon van supermodel Cindy Crawford en zakenman Rande Gerber ook de oudere broer van model en actrice Kaia Gerber. Er is nog geen officiële doodsoorzaak bekend. Wel was Gerber open over zijn mentale problemen.