De Amerikaanse acteur Bruce Campbell, bekend van de Evil Dead-films, heeft naar verwachting nog maar vijf jaar te leven. Dat zei de acteur in The Adam Carolla Show. Eerder dit jaar maakte de acteur bekend dat hij lijdt aan een vorm van kanker.

Campbell wilde niet delen wat voor soort kanker hij heeft. "Maar de prognose is dat ik nog pakweg vijf jaar heb", zei de 68-jarige acteur. Hij wil echter niet dat de ziekte zijn leven beheerst. "Ik heb heel bewust besloten ermee te leven", zei hij. Campbell stelde dat hij ver weg wil blijven van de eindeloze verhalen van andere mensen met dezelfde ziekte.

Campbell voegde eraan toe dat hij zich momenteel prima voelt. De acteur zei ook dat hij zijn tijd liever besteedt aan het promoten van zijn nieuwste film Ernie & Emma. Die gaat over een man die op reis gaat om de as van zijn vrouw uit te strooien.