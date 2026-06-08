Bruce Springsteen heeft dit weekend de opening gevierd van het Bruce Springsteen Center for American Music in zijn thuisstaat New Jersey. Het centrum opent op 13 juni voor het publiek. Dat meldt The New York Times.

Het gebouw van ruim 7000 vierkante meter is gewijd aan de geschiedenis van de Amerikaanse muziek en bevat ook een omvangrijke collectie voorwerpen uit Springsteens carrière. De zanger benadrukt dat het centrum niet alleen over hem gaat, maar over Amerikaanse muziek in bredere zin.

Bij de openingsfestiviteiten traden onder anderen Jon Bon Jovi, Sheryl Crow en Public Enemy op.