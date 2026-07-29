Bruce Springsteen vond Glen Hansard 'geweldige muzikant'

Bruce Springsteen is bedroefd om het overlijden van de Ierse zanger Glen Hansard. "We hebben elkaar vele jaren geleden in Ierland ontmoet en hij is altijd een geweldige muzikant, een goede vriend en een gul en hartelijk mens geweest", schrijft Springsteen op Instagram.

Ook herinnert hij zich Hansard als "altijd positief, lachend en klaar om te zingen". "God zegene hem en zijn dierbaren", sluit Springsteen zijn bericht af.

Hansard overleed op 56-jarige leeftijd door een motorongeluk. Hij was de frontman van de band The Frames. Voor het nummer Falling Slowly won hij samen met Markéta Irglová een Oscar voor beste originele nummer.