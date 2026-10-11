Bruce Springsteen wordt voor de tweede keer opa

Bruce Springsteen wordt binnenkort voor de tweede keer opa. Zijn dochter Jessica Springsteen deelt op Instagram een reeks foto's waarop haar babybuik te zien is. "Nieuwe avonturen", schrijft de Amerikaanse springruiter erbij. Het is het eerste kindje voor Springsteen en haar partner Nicola Philippaerts.

Onder het bericht hebben al honderden mensen gereageerd. Onder anderen de Amerikaanse skilegende Lindsey Vonn en actrice Jennifer Garner feliciteren het stel.

Het koppel leerde elkaar kennen in de paardenwereld en maakte in 2024 bekend een relatie te hebben. De Belgische Philippaerts is, net als zijn vader Ludo Philippaerts, ook een bekende springruiter.

De 77-jarige zanger Bruce Springsteen werd in 2022 voor het eerst opa van kleindochter Lily Harper. Samen met zijn vrouw Patti Scialfa Springsteen heeft hij drie kinderen: Evan, Jessica en Sam.