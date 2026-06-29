Brugklas best bekeken kinderprogramma op NPO Start

Het programma Brugklas was het afgelopen kwartaal de best bekeken jeugdtitel op NPO Start. Dat heeft de NPO maandag bekendgemaakt. Op de tweede plaats staat Het Klokhuis, gevolgd door De Regels van Floor.

Het NOS Jeugdjournaal bezet de vierde plaats van de populairste kinderprogramma's op het streamingplatform, terwijl Freeks Wilde Wereld de top vijf completeert. De programma's zijn te bekijken binnen het kindprofiel van NPO Start, een afgeschermde omgeving bedoeld voor jonge kijkers.

Sinds de herlancering in maart zijn 85.000 kindprofielen aangemaakt. Zo'n 35.000 daarvan zijn voor kinderen van drie tot en met vijf jaar.

Volgens Robert Fortuijn, manager van NPO Zapp/Zappelin, bevestigen de cijfers dat het kindprofiel goed wordt ontvangen. "De positieve resultaten in zo'n korte tijd geven ons het vertrouwen dat we met de programma's die te zien zijn op het kindprofiel van NPO Start op de goede weg zijn", aldus Fortuijn.