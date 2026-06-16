Buma Classical Awards voor Joey Roukens en Huba de Graaff

Componisten Joey Roukens en Huba de Graaff ontvangen dit jaar een Buma Classical Award. Dat heeft auteursrechtenorganisatie BumaStemra bekendgemaakt.

De prijzen worden op 21 juni uitgereikt tijdens de slotavond van de Dag van de Componist in TivoliVredenburg in Utrecht. Roukens krijgt de Buma Classical Award, terwijl De Graaff wordt onderscheiden met de Buma Classical Lifetime Achievement Award.

De 43-jarige Roukens geldt als een van de meest gespeelde Nederlandse componisten van zijn generatie. Zijn werk wordt uitgevoerd door orkesten als het Koninklijk Concertgebouworkest en het New York Philharmonic. De Graaff (66) staat bekend om haar experimentele opera's en composities waarin elektronica een belangrijke rol speelt. Tijdens het huidige Holland Festival ging haar nieuwe opera Qaqnas in première.

De Buma Classical Awards worden jaarlijks uitgereikt aan componisten die volgens BumaStemra een belangrijke bijdrage leveren aan de hedendaagse klassieke muziek.