Mensen die in de buurt van het nieuwe Lucas Museum of Narrative Art in Los Angeles wonen, mogen vanaf de opening in september gratis naar binnen. Volgens The Hollywood Reporter krijgen buurtbewoners gratis jaarpassen aangeboden en mogen ze ook voor de opening al een kijkje nemen.

"We wilden graag dat de buren die het museum de afgelopen acht jaar vanaf de grond opgebouwd hebben zien worden, de eerste zijn die naar binnen mogen", zegt museumbaas Tracey Bates. Het gaat om inwoners in het zuiden van L.A. met de postcode 90037. Volgens THR zijn er binnen het gebied meer dan 17.000 huishoudens. Een kwart van de overwegend uit hispanics en Afro-Amerikanen bestaande bevolking daar leeft onder de armoedegrens.

Het futuristisch ogende museum, dat op 22 september voor het grote publiek opent, telt meer dan 1300 objecten die tentoongesteld worden. Het gaat onder meer om tekeningen, fotografie, illustraties, film- en digitale kunst uit Lucas' persoonlijke collectie. Ook is er een Star Wars-tentoonstelling, de franchise die Lucas bedacht.