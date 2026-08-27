Busy Philipps geopereerd aan kwaadaardige hersentumor

Actrice Busy Philipps heeft dit jaar twee operaties ondergaan nadat bij haar een kwaadaardige hersentumor was ontdekt. Dat vertelt de 47-jarige Cougar Town-actrice voor het eerst aan People. "Ik ben dankbaar dat ik nog leef", zegt Philipps over de afgelopen zes maanden.

De tumor werd in februari bij toeval ontdekt tijdens een MRI-scan. Philipps had op dat moment geen duidelijke symptomen. Begin maart werd de 2,6 centimeter grote tumor tijdens een vijf uur durende operatie verwijderd.

Een maand later moest Philipps opnieuw worden geopereerd nadat haar operatiewond geïnfecteerd was geraakt met een stafylokokkenbacterie. Bij die ingreep werd de infectie verwijderd en ook een van de kleine titanium bevestigingen uit haar schedel weggehaald.

Volgens haar artsen hoeft Philipps geen chemotherapie of bestraling te krijgen. Wel zal ze regelmatig scans ondergaan om te controleren of de tumor terugkomt.

De actrice begon kort na haar eerste operatie met de opnames van haar nieuwe CBS-serie Cupertino.