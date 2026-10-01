De cabaretshow Maar ondertussen van Paulien Cornelisse, die werd uitgezonden naar aanleiding van haar overlijden, heeft woensdagavond gemiddeld 766.000 kijkers getrokken. In totaal keken 1,6 miljoen mensen minstens 1 minuut lang naar de uitzending, meldt Stichting Kijkcijferonderzoek.

De talkshow Eva, waarin presentatrice Eva Jinek woensdag stilstond bij het overlijden van Cornelisse, trok gemiddeld 1,2 miljoen kijkers. Ze sprak met meerdere gasten over het leven en de carrière van Cornelisse.

De cabaretshow verving de aflevering van De slimste mens, waarin Cornelisse jurylid was. De aflevering van woensdag, met Claudia de Breij, Mats Akkerman en QiQi van Boheemen, is donderdag te zien en de aflevering van donderdag schuift naar vrijdag. Het is nog niet duidelijk wanneer de aflevering van vrijdag verschijnt.

Maar ondertussen is de derde cabaretshow van Cornelisse. Ze toerde in 2013 met de voorstelling door Nederland en België.

De schrijfster en cabaretier overleed woensdag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.