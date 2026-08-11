Californië: chantage Paramount door dreigend vertrek uit staat

Californië vindt dat Paramount de Amerikaanse staat chanteert door te dreigen het hoofdkantoor van het entertainmentconcern te verplaatsen uit de staat. Het dreigement volgt op de aangekondigde rechtszaak tussen Paramount en twaalf Amerikaanse staten, waaronder Californië, over de aanstaande overname van Warner Bros.

David Ellison, topman van Paramount, heeft volgens verschillende vakmedia intern aangekondigd dat hij op 1 oktober het hoofdkantoor van het bedrijf uit Californië haalt, als de staat geen schikking treft in de rechtszaak. Er zou daarbij al een vijfjarenplan zijn opgesteld om te verhuizen. Een vertrek uit de staat brengt vermoedelijk een golf aan ontslagen met zich mee.

De hoofdaanklager van de staat Californië, Rob Bonta, noemt het op sociale media "een poging om de staat te chanteren om een illegale deal goed te keuren" en stelt dat "deze illegale fusie zal leiden tot hogere kosten, minder opties en minder mensen die films maken".

Proces

Een Amerikaanse rechter buigt zich in maart volgend jaar over de zaken die zijn aangespannen om de overname van Warner Bros. door Paramount tegen te houden. Het proces begint op 2 maart en duurt naar verwachting tot 19 maart.

Paramount Skydance en Warner Bros. Discovery hebben, mede door de lopende rechtszaken, afgesproken hun miljardenovername niet voor juni volgend jaar af te ronden. Paramount sloot in februari een overeenkomst om Warner Bros. over te nemen in een deal ter waarde van 110 miljard dollar.

De overname van Warner Bros. door Paramount werd eerder wel al goedgekeurd door de Europese Commissie, de instanties in Groot-Brittannië en het Amerikaanse ministerie van Justitie. De deal zal een van de grootste filmstudio's ter wereld creëren.