Call of Duty verwijdert beelden van halloweendrama Zuid-Korea

Zo'n tien seconden bewerkt beeld van een waargebeurde tragedie worden uit het videospel Call of Duty gehaald. Het gaat om mediabeelden van het halloweendrama van 2022. Vier jaar geleden kwamen daarbij 159 mensen door verdrukking om het leven in een uitgaanswijk in Seoul.

In "Call of Duty: Modern Warfare 4", dat vorige week verscheen en gaat over een Noord-Koreaanse inval in Zuid-Korea, werden de beelden getoond. Het moest illustreren hoe de nasleep van een aanval van Pyongyang eruit zou kunnen zien, met onder meer lichamen van slachtoffers op straat.

Nabestaanden van slachtoffers spraken van "een totaal gebrek aan inlevingsvermogen" dat de beelden worden gebruikt "voor entertainmentdoeleinden".

De maker van het spel, Activision, bood in een verklaring excuses aan naar aanleiding van de ophef, schrijft NBC News. De beelden zullen bij de volgende update, op 12 november, uit het spel worden gehaald.