Acteurs Callum Turner en Margaret Qualley zijn binnenkort te zien in een remake van de film Obsession uit 1981. De thriller moet in de zomer van 2027 in de bioscopen te zien zijn, melden de Amerikaanse vakbladen.

In het origineel speelden Isabelle Adjani en de onlangs overleden Sam Neill de hoofdrollen. De film gaat over een vrouw die tijdens een scheiding opeens gek gedrag gaat vertonen.

Naast Turner en Qualley zijn ook Madeline Brewer en Paul Dano in de remake te zien. Turner, ook bekend als de wederhelft van Dua Lipa, is vanaf deze week in de bioscopen te zien in de komedie One Night Only. De film speelt zich af in de nabije toekomst, als ongetrouwde mensen maar één nacht per jaar seks mogen hebben. De acteur wordt ook genoemd als een mogelijke nieuwe vertolker van de rol van James Bond.