Cameron feliciteert Avengers: Endgame met meest winstgevende film

Regisseur James Cameron heeft Marvel en Avengers: Endgame gefeliciteerd met de meest winstgevende film aller tijden. Met een totaalbedrag van 2,9 miljard dollar aan verkochte tickets voor Avengers: Endgame heeft de Marvel-franchise Avatar van de 72-jarige regisseur opnieuw weten in te halen. Marvel bracht in september opnieuw de blockbuster Avengers: Endgame Encore (2019) uit in de bioscoop met vier minuten aan extra materiaal. Hierdoor wist de franchise extra geld binnen te halen en heeft de superheldenfilm Avatar weten in te halen.

In een bericht op Instagram deelt Cameron zijn felicitaties aan Marvel met een afbeelding van Iron Man die wordt verwelkomd door een Na'vi-stam uit Avatar. "Gefeliciteerd aan Marvel en aan nummer 1 Avengers: Endgame: Encore met het terugbrengen van bioscoopbezoekers naar de zalen!" schreef Cameron bij het bericht.

Eerder feliciteerde hij Marvel en Endgame al in juli 2019 met het inhalen van Avatar. Die film greep de koppositie daarna weer terug met de heruitbrengst in 2021. Tot nu toe bedraagt de totale internationale bioscoopopbrengst van Avatar 2,924 miljard dollar. De Marvel-film kwam na de heruitbrengst Avengers: Endgame Encore op 25 september zelfs op iets meer uit: 2,9255 miljard dollar.