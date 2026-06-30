Camilla spreekt met J.K. Rowling over het belang van lezen

De Britse koningin Camilla heeft in de Schotse stad Edinburgh schrijfster J.K. Rowling gesproken. De ontmoeting vond plaats in het Holyrood Palace, maakte het Britse hof bekend.

Het hof liet weten dat de vrouwen bespraken hoe belangrijk het is dat jongeren toegang hebben tot boeken. Ook spraken zij over de belangrijke rol die lezen speelt bij het "openen van deuren voor toekomstige generaties".

De vrouw van koning Charles staat bekend om haar liefde voor lezen. Een aantal jaar geleden richtte zij haar boekenclub The Queen's Reading Room op.