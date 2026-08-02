De Canadese acteur Scott Hylands, onder meer bekend van rollen in Night Heat en Fargo, is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn zoon, cinematograaf Luke Hylands, via sociale media bekendgemaakt.

"Het breekt mijn hart om te moeten melden dat mijn vader Scott woensdagavond is overleden. Mijn familie en ik proberen dit vreselijke verlies nog steeds te verwerken", schreef Luke Hylands op Instagram. "Er zijn simpelweg geen woorden die op dit moment kunnen beschrijven wat je voor mij betekent. Je bent voor altijd mijn held en mijn beste vriend."

Hylands acteerde op het toneel voordat hij in 1969 zijn schermdebuut maakte in Daddy's Gone A-Hunting. Later volgden rollen in meer films, zoals Coming Out Alive (1980). In de jaren tachtig werd hij gecast voor de hoofdrol van Kevin O'Brien in de politieserie Night Heat. In 2017 was hij in het derde seizoen van Fargo te zien als Ennis Stussy.

Hylands laat zijn vrouw en twee kinderen achter.