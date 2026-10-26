Canal Catwalk als levend monument ter ere van tot slaaf gemaakten

De aankomende editie van de Canal Catwalk wordt dit jaar gepresenteerd als levend monument dat wordt opgedragen aan de tot slaaf gemaakten. Dat maakte de organisatie van het evenement, dat dit jaar het 15-jarig jubileum viert, maandag bekend. De Canal Catwalk wordt sinds 2012 jaarlijks georganiseerd op de Amsterdamse grachten. De komende editie vindt plaats op 21 december.

"Wetenschappelijk onderzoek naar de historie van de Amsterdamse grachten heeft de organisatie van de Canal Catwalk doen besluiten om de internationaal bekende modeshow vanaf dit jaar als levend monument te presenteren dat wordt opgedragen aan de tot slaaf gemaakten", laat de organisatie weten. "Zij hebben immers in het koloniale tijdperk geholpen om de grachtengordel letterlijk met hun handen te bouwen en te graven." Onlangs werd een door koning Willem-Alexander geïnitieerd onderzoek naar het koloniale verleden van de koninklijke familie gepresenteerd.

Het levend monument bestaat uit ontwerpers en kunstenaars uit binnen- en buitenland die meewerken aan de varende modeshow. De organisatie hoopt verder dat "in de geschiedenisboeken wordt beschreven dat de tot slaaf gemaakten uit de voormalige koloniën een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van de grachtengordel en dat er ook tot slaaf gemaakten uit de voormalige koloniën dit unieke werelderfgoed met hun handen hebben gegraven", licht een woordvoerder toe aan het ANP.

Het thema van het evenement is geïnspireerd op het sprookje De Indische Waterlelies uit de Efteling. Acteur Paul van Gorcum, onder meer bekend van zijn rol als de Baron in Bassie en Adriaan, was tot zijn overlijden vorig jaar november erevoorzitter en ambassadeur van het evenement. Hij werd opgevolgd door actrice Paula Majoor, bekend als de Nederlandse stem van Pippi Langkous.