Cannesfavoriet Club Kid draait in november in Nederlandse bios

Club Kid, een van de meest besproken films op het Festival van Cannes dit jaar, is dit najaar te zien in de Nederlandse bioscopen. De komedie draait vanaf 5 november in de theaters, maakt distributeur 18K Film vrijdag bekend.

Club Kid gaat over Newyorkse dertiger Peter die al jaren zijn brood verdient als promotor van queerfeesten. Op een dag staat er een jongen van tien voor de deur die claimt dat Peter zijn vader is. Critici prezen de film unaniem om het tempo, de scherpe dialogen en de energie waarmee regisseur Jordan Firstman een authentiek beeld schetst van de diversiteit in het nachtleven van New York.

Tijdens Cannes ontstond er een positieve hype rond de film, wat leidde tot een biedingenstrijd die uiteindelijk door filmbedrijf A24 werd gewonnen. A24 betaalde naar verluidt 17 miljoen dollar voor de rechten. Volgens vakbladen is dit "een enorm bedrag, zeker voor een film zonder superhelden of grote acteurs".

Club Kid draaide in het programma Un Certain Regard, na de competitie de belangrijkste selectie van Cannes. De komedie was ook een van de 21 films die een nominatie voor de Queer Palm ontvingen, de prijs voor de beste film over lhbtiq+-personages en - thema's op het festival.