Cara Delevingne brengt voor het eerst muziek uit

De Britse actrice Cara Delevingne heeft haar eerste muziek uitgebracht. Vrijdag verschenen haar eerste nummers I Forgot en Out of My Head, samen met een nieuwe korte film, geregisseerd door Jessica Lee Gagné.

De 33-jarige Delevingne, naast actrice ook model, heeft een contract getekend bij Warner Records. "Muziek was altijd mijn droom, maar ik geloofde nooit dat ik er de kans voor zou krijgen", aldus Delevingne in een verklaring. "Het schrijven van I Forgot voelde als een wedergeboorte en Out of My Head was alsof ik in therapie ging. Ik kan niet wachten tot iedereen het kan ervaren."

Het debuutalbum van de actrice en zangeres moet later dit jaar verschijnen. In juni treedt ze op in steden als Berlijn, Barcelona en Parijs en ook staan er concerten in de Verenigde Staten op haar agenda.