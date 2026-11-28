Carly Rae Jepsen heeft dankzij de nieuwe game Grand Theft Auto (GTA) VI alsnog een hit te pakken met haar elf jaar oude nummer Run Away With Me. Het lied uit 2015, dat onderdeel uitmaakt van de soundtrack van GTA VI, wordt sinds de release van de game massaal gestreamd. "Ik hou van een onverwachte wending en dit was er zeker een", zegt de Canadese zangeres tegen de BBC.

Het nummer kwam vrijdag opnieuw binnen in de Britse hitlijst, ditmaal op de 28e plaats. Toen het liedje in 2015 uitkwam, bleef het steken op plek 58, schrijft de Britse omroep.

Jepsen herinnert zich nog hoe enthousiast ze was toen het nummer werd opgenomen. "We stonden allemaal op en zeiden: dit heeft iets bijzonders." Volgens de 41-jarige zangeres heeft het lied nooit eerder zoveel aandacht gekregen als nu. "Dat sterkt me in het geloof dat het bijzondere gevoel dat we hadden toen we het maakten, terecht was."

De zangeres, bekend van nummers als Call Me Maybe en I Really Like You, heeft GTA VI zelf nog niet gespeeld. "Maar ik kijk ernaar uit om het te proberen. Ik ga op latere leeftijd nog een gamer worden", aldus Jepsen.