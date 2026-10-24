Catherine Keyl stopt als columnist voor VROUW, een bijlage van De Telegraaf. De 80-jarige voormalige talkshowpresentatrice wil het echter niet rustiger aan gaan doen, vertelt ze in een afscheidsinterview met de krant.

Op de vraag of het stoppen met de column het einde van haar carrière betekent, antwoordt Keyl: "Absoluut niet! Ik begin een hele nieuwe." De schrijfster maakt dit jaar deel uit van de kerstvoorstelling van cabaretiers Rayen Panday en Nabil Aoulad Ayad. "Een nieuwe uitdaging waar ik echt zin in heb. Dan kan een jongere columniste het stokje van mij overnemen."

Keyl schreef sinds 2009 regelmatig columns voor VROUW.