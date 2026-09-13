Catherine Zeta-Jones hekelt de term 'nepo-baby'

De Welshe actrice Catherine Zeta-Jones houdt niet van de term 'nepo-baby'. Volgens Zeta-Jones proberen haar kinderen "hun eigen weg" te vinden, ondanks de bekendheid van hun ouders. "Die nare term 'nepo-baby' is verschrikkelijk, want die kinderen hebben er niet om gevraagd om hierin geboren te worden", aldus Zeta-Jones in The Times.

Het woord 'nepo-baby' is afgeleid van het woord nepotisme, wat betekent het bevoordelen van familieleden of vrienden op professioneel vlak. Kinderen van bekende sterren worden er soms van beschuldigd dat ze een 'nepo-baby' zijn, oftewel dat ze onredelijk profiteren van het succes van hun ouders.

Zeta-Jones heeft kinderen Dylan Michael (26) en Carys Zeta (23) met de Amerikaanse Oscarwinnaar Michael Douglas. Beiden zijn werkzaam in de showbizz. "Het is voor hen lastig om op eigen kracht een weg naar voren te banen", aldus Zeta-Jones. "Maar ze vinden het geweldig en ze zijn er goed in."

Volgens de actrice, die zelf onder meer een Oscar won voor haar rol in de film Chicago (2002), hadden zij en Douglas het prima gevonden als hun kinderen rechten hadden willen studeren. "Je moet je dromen en je passie volgen", zegt ze.